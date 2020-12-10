Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на волокиту. Она была в числе граждан, попавших на онлайн-приём к главе ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

Ростовчанка рассказала Александру Бастрыкину, что в октябре 2019 года её дочь была убита, спустя месяц подозреваемый сам явился в полицию с повинной. Мужчина пошёл на преступление из-за большой суммы денег, которую он якобы передал для оформления сделки с недвижимостью. Предполагаемый убийца находится под стражей и ему предъявлено обвинение, однако мать считает, что «мотив преступления был иной и следствием отработаны не все версии».

Глава СКР поручил передать материалы уголовного дела в производство следователей центрального аппарата.