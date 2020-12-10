Донецк, , 10:50 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 44 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, а также гранатометы.

Помимо этого, отмечается, что были обстреляны — Горловка (пос. ш-ты 6/7), и населенные пункты Новая Таврия и Ленинское.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщили, что в ночь на 10 декабря украинские силовики провели обстрел юга ДНР с использованием миномётов крупного калибра.