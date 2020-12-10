Рязань, , 10:59 — REGNUM Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС ночью 10 декабря на территории промышленного района Песочня в Рязани. Горело производственное здание трубного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 10 декабря в 03:26. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности, к месту происшествия направлены дополнительные подразделения. Пожар локализовали на площади 1,5 тысячи кв. м в 06:14, полностью открытое горение ликвидировали в 08:30.

Пострадавших нет. На месте работали 65 человек и 22 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.