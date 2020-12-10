Амстердам, , 10:30 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) стало мишенью для кибератаки. Об этом 9 декабря сообщается на официальном сайте организации. Никакой дополнительной информации предоставлено не было, кроме того, что по делу ведется расследование.

«EMA стала целью кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими ведомствами», — говорится в коротком сообщении.

Было также добавлено, что EMA пока не может предоставить никаких дополнительных сведений о незавершенном расследовании, и дополнительная информация будет предоставлена позже.

Европейское агентство по лекарственным средствам со штаб-квартирой в Амстердаме является агентством Европейского союза. ЕМА ответственно за оценку и утверждение медицинских препаратов, включая лекарства и вакцины, для использования на всей территории ЕС. Данное ведомство, в частности, отвечало и за утверждение для использования вакцин против COVID-19.