Уфа, , 10:31 — REGNUM Двое мужчин погибли в результате пожаров в жилых домах в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, один пожар произошел ночью 10 декабря в Благовещенском районе в жилом доме д. Новоминзитарово. По предварительной информации, его жертвой стал хозяин дома-мужчина 1953 года рождения.

Еще один пожар произошел также ночью 10 декабря в жилом доме, расположенном в Демском районе Уфы. По предварительным сведениям, здесь также погиб хозяин дома 1978 года рождения.

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