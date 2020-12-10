Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Мужчину, который подозревается в том, что он ворвался в офис американской Демпартии в городе Спокейн (штат Вашингтон) и угрожал его взорвать, задержали правоохранители. Об этом 10 декабря сообщает телеканал ABC.

По данным журналистов телеканала, неизвестный пришел в офис Демпартии, в котором на тот момент был один сотрудник, имея при себе рюкзак, из которого торчали провода, и заявил, что собирается взорвать его.

Кроме этого, мужчина также устроил в офисе пожар, от которого никто не пострадал. При этом, когда полицейские окружили данное здание, злоумышленник вышел и сдался правоохранителям, которые не обнаружили у него взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря полиция Мангистауской области Казахстана задержала вооруженную группу лиц, состоящих в деструктивном религиозном течении.