Тюмень, , 10:18 — REGNUM В Тюмени проверяется информация об отсутствии теплоснабжения в многоквартирном доме по улице Камчатской, 17а. Об этом сообщает региональная Госжилинспекция.

Ранее тюменские СМИ сообщили, что в двухэтажном здании жилого дома по ул. Камчатской, 17а с 6 декабря более двух суток отсутствовало отопление и горячая вода. Подобны отключения, согласно жалобам тюменцев в социальных сетях, произошли в домах Заречного района.

Госжилинспекция Тюменской области изучит документацию управляющих компаний, а также выяснит причины отсутствия отопления в домах тюменцев. И напоминает, что продолжительность допустимого перерыва в теплоснабжении может составлять по закону не более 16 часов единовременно и не более 24 часов в целом за месяц.