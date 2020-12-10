Иркутск, , 10:14 — REGNUM Землетрясение, произошедшие утром 10 декабря в Бурятии, главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич считает редким потому, что оно было «горизонтальным». Об этом сообщает «КП-Иркутск».

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По словам учёного, землетрясения, при которых ощущаются не вертикальные, а горизонтальные колебания, являются довольно редким явлением для Приангарья.

«Подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол», — пояснил Валерий Ружич.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов.

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За последние три месяца 2020 года это второе сильное землетрясение в Приангарье. Сейсмическое событие, произошедшее в ночь на 22 сентября, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.

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