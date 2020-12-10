Белгород, 10 декабря 2020, 10:35 — REGNUM Аппарат близфокусной лучевой терапии вышел из строя в Белгородском онкодиспансере. Пациентам предлагают альтернативную методику лечения или прохождение курса в другой клинике, сообщает ИА REGNUM пресс-служба департамента здравоохранения и социальной защиты региона.
О поломке оборудования, единственного в области, стало известно в социальных сетях. Дочь одной пациентки рассказала, что её матери, прошедшей половину курса лечения аппаратом, предложили либо поменять тактику, либо поехать в другой регион. При этом, по словам женщины, пенсионерке придётся самой записываться на приём в чужой области, а отремонтируют белгородский аппарат в лучшем случае в феврале 2021 года. В депзраве обратили внимание на публикацию.
На восстановление аппарата, относящегося к классу особо сложной медицинской техники, понадобится время, подтвердили чиновники.