Сорск, Хакасия, , 10:08 — REGNUM В городе Сорске 9 декабря произошёл скачок напряжения. В результате гидроудара на городской котельной (МУП «СГК») вышли из строя два подогревателя сетевой воды. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии.

Проводятся ремонтные работы. Температурный график соблюдается, заверили в минстрое. Бригады рабочих проверяют теплосети на предмет повреждений.

Специалисты минстроя Хакасии контролируют проведение ремонтных работ. Причину скачка напряжения выясняет Госкомтарифэнерго республики.

Напомним, ранее ИА REGNUM в правительстве Хакасии сообщили о том, что в Сорске 9 декабря в котельной вышел из строя один из трёх котлов.

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