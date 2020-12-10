Иркутск, , 09:49 — REGNUM Из-за землетрясения в Кабанском районе Бурятии, сила которого в эпицентре составила 7,6 балла, для многих жителей Иркутской области и Бурятии пробуждение 10 декабря выдалось ранним и тревожащим.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мощное землетрясение на Байкале — трансляция»

"5−45 землЯтрЯсет», — написала на своей странице в Facebook иркутская общественница Любовь Аликина. Жители с улицы Борсоева в Улан-Удэ рассказали, что у них в доме тряслись вазы, а остекление на балконе дрожало.

О произошедшем сейсмическом событии перепуганные люди писали в социальных сетях и мессенджерах:

«У нас на четвёртом этаже коробки попадали со шкафа. В предыдущий раз такого не было»; «Сильнее, но короче. Страшно… я на улицу вышла, холодно»; «В этот раз коротко, но лежала и наблюдала, как люстра под потолком качалась. Жутковато было. Жутковато»; «Это что-то нереальное было, ещё такое сильно, вся мебель ходуном ходила»; «Такой гул стоял».

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 10 декабря В Бурятии произошло землетрясение. Его эпицентр находился на Байкале. За последние три месяца 2020 года это второе сейсмическое событие.

Землетрясение, произошедшее в ночь на 22 сентября, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.

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