Донецк, , 09:46 — REGNUM В ночь на 10 декабря украинские силовики провели обстрел юга Донецкой Народной Республики (ДНР) с использованием миномётов крупного калибра. Об этом 10 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы велись с 00:47 до 03:15 (совпадает с мск) в направлении сел Ленинское и Новая Таврия из района подконтрольного ВСУ села Водяное.

Также указывается, что силовики Украины применяли при обстреле минометы калибра 120 мм, из которых в общей сложности выпустили 24 мины. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о готовности украинской стороны проводить новое разведение сил в Донбассе.