Джакарта, , 09:28 — REGNUM В округе Лебак провинции Бантен в Индонезии ввели режим экстренного реагирования до 14 декабря 2020 года из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в этом районе затронуло 21 район и 89 деревень, затопило 3941 жилое помещение.

Кроме того, разлив реки повредил 22 объекта инфраструктуры, в том числе подвесные мосты и школы.

Издание отмечает, что пострадавшие жители получат гуманитарную помощь в виде продуктов питания, воды в бутылках, детского питания, лекарств, одежды и одеял. Ряд волонтеров помогают жителям эвакуироваться в безопасное место.

«Мы все еще собираем данные о материальных потерях из-за наводнения», — заявил представитель правительства округа Лебак Феби Хардиан Курниаван.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей страны о сезоне дождей, пик которого придется на январь-февраль 2021 года.

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