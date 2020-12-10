Учёный: в Бурятии произошло редкое «горизонтальное» землетрясение
Землетрясение, произошедшие утром, 10 декабря, в Бурятии, главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич считает редким потому, что оно было «горизонтальным». Об этом сообщает «КП"-Иркутск.
По словам учёного, землетрясения при которых ощущаются не вертикальные, а горизонтальные колебания, являются довольно редким явлением для Приангарья.
«Подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол», — пояснил Валерий Ружич.
Тем временем, по предварительным данным спасателей, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.
«Этот год никак по-хорошему не хочет уходить», — резюмирует korolevaelmira44.
«Я проснулась, как будто кувалдой кто-то ударил. Жесть», — переживает случившееся nikisovan12017.
«Вот и у меня посуда затряслась и шкафы, я аж услышал это и за секунду проснулся», — сообщил в соцсетях пользователь edik_litvincev.
В Instagram на странице irknews038 было опубликовано видео с камер наблюдения в одной из квартир, на котором запечатлён момент землетрясения. Видно, что мебель трясёт, а если включить звук, то слышны громкий стук и звон стёкол.
Между тем ночью 10 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Усть-Камчатского района. Его очаг залегал на суше на глубине 238 км. Эпицентр находился в 122 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Энергетический класс сейсмособытия составил 11,1.
Это землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
«Неожиданно проснулась среди ночи. Кровать затряслась и поехала. Я чувствовала, как двигаются стены и мелко дрожит матрас подо мной. Темно. Только фонарь горит в окне», — пишет на своей странице ВКонтакте Юлия из Ангарска.
Источник: news.tgk-14.com
ПАО «ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, провалах или выхода воды на поверхность сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46−69−35, 46−69−37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район — 45−31−77, Октябрьский — 33−65−22 и Советский — 21−59−52
На ближайшей к эпицентру станции «ТГК-14» — Тимлюйской ТЭЦ проведенный осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Инцидентов на теплосетях в п. Каменск также не зафиксировано.
В столице Бурятии энергетические объекты «ТГК-14» работают в штатном режиме, повреждений или отключений работы оборудования не выявлено. Землетрясение не повлияло на энергоснабжение республики и города.
ТЭЦ, котельные и тепловые сети «ТГК-14» работают в штатном режиме после землетрясения, произошедшего ночью на территории Кабанского района Бурятии, сообщает «ТГК-14».
«Землятрясёт»: мощное землетрясение напугало жителей Приангарья и Бурятии
Из-за землетрясения в Кабанском районе Бурятии, сила которого в эпицентре составила 7,6 балла, для многих жителей Иркутской области и Бурятии пробуждение 10 декабря выдалось ранним и тревожащим.
«5−45 землЯтрЯсет», — написала на своей странице в Facebook иркутская общественница Любовь Аликина. Жители с улицы Борсоева в Улан-Удэ рассказали, что у них в доме тряслись вазы, а остекление на балконе дрожало.
О произошедшем сейсмическом событии перепуганные люди писали в социальных сетях и мессенджерах.
Жители Иркутска пережили пятибалльное землетрясение
В Приангарье обнародована уточненная информация о произошедшем сегодня, 10 декабря, землетрясении. В Иркутске интенсивность подземных толчков, по уточнённым данным, составила пять баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, — 7,6 балла. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
После землетрясения в Приангарье проверят все социально значимые объекты
В связи с землетрясением, которое сегодня, 10 декабря, ощутили жители Бурятии и Иркутской области, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев поручил муниципалитетам провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.
Иркутянин показал трещину, образовавшуюся после землетрясения
Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов.
«Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», — говорится в сообщении военного ведомства.
Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных объектов
Землетрясение не повлияло на боевую готовность дислоцированных в регионе соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом пресс-служба ВВО сообщает на сайте Минобороны РФ.
Землетрясение в Бурятии стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года
Произошедшее в Бурятии в ночь на 10 декабря землетрясение стало самым сильным для центра Байкала более чем за 20 лет, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
«В середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — сказал она.
Землетрясение ощутили жители более 200 поселений в Бурятии
В Бурятии пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и ЧС сообщила, что толчки ощутили жители 223 населённых пунктов в шести районах республики, а также Улан-Удэ.
«Магнитуда толчков составила 5.5, энергетический класс — 14.0, интенсивность в эпицентре — 7.6», — отметили в агентстве.
Землетрясение повредило часть социально значимых объектов в Иркутске
В Иркутске, куда сегодня, 10 декабря, докатилась волна ощутимого землетрясения, по итогам обследования социально значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ обнаружены несущественные повреждения.
В иркутских школах после землетрясения образовались трещины
В 18 иркутских школах после землетрясения зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка.
Местные жители отмечают, что нынешнее землетрясение было сильнее сентябрьского. Напомним, произошедшее в ночь на 22 сентября 2020 года ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.
Подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.
Жители Иркутска в 05:45 по местному времени ощутили толчки мощностью 5−6 магнитуд. По свидетельству очевидцев, это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались.
На Байкале произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения
Режим повышенной готовности объявили в Иркутске власти города после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Мощное землетрясение произошло под Иркутском
Эпицентр землетрясения располагался в Кабанском районе Бурятии. Сейсмологи оценили интенсивность сейсмособытия в 7,6 баллов. В самом Иркутске жители ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов.