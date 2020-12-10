Землетрясение, произошедшие утром, 10 декабря, в Бурятии, главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич считает редким потому, что оно было «горизонтальным». Об этом сообщает «КП"-Иркутск.

По словам учёного, землетрясения при которых ощущаются не вертикальные, а горизонтальные колебания, являются довольно редким явлением для Приангарья.

«Подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол», — пояснил Валерий Ружич.