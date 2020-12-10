Иркутск, , 08:51 — REGNUM В Приангарье обнародована уточненная информация о произошедшем сегодня, 10 декабря, землетрясении. В Иркутске интенсивность подземных толчков, по уточнённым данным, составила пять баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, — 7,6 балла. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. Её слова цитирует пресс-служба областного правительства.

По наблюдениям учёных, после сегодняшнего сейсмического события зафиксирован один крупный афтершок, однако в нашем регионе он практически не ощущался. В целом же афтершоковая активность в эпицентре сейчас очень слабая и постепенно затухает.

«Это сейсмическое событие в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку наша территория находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе», — уточнила Елена Кобелева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Толчки силой 5−6 баллов ощущались на территории Иркутской области. Существенных жертв и разрушений нет, но в социально значимых объектах Иркутска обнаружились трещины.

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Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов.

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По оценке главы МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, жители региона гораздо спокойнее восприняли сегодняшнее землетрясение, чем подобные толчки в сентябре. Из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека.

В Иркутске введен режим повышенной готовности. По всему региону организована работа по оценке ущерба.

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