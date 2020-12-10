Кызыл, , 08:49 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы двое полицейских спасли из огня 42-летнего жителя посёлка Арыскан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, правоохранителей вызвали, поскольку мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал физической расправой жене.

Прибыв на место происшествия, участковые увидели мужчины со спичками в руках, а также 5-литровой канистрой с бензином на полу.

«Увидев полицейских, хозяин дома внезапно бросил зажженную спичку — комната моментально была охвачена огнем. Позже будет установлено, что мужчина разлил бензин на полу кухни», — отметили в ведомстве.

Несмотря на пламя и полученные ожоги, правоохранителям удалось вытащить пьяного поджигателя. Проверив, что дома больше никого не осталось, они приступили к тушению дома вместе с соседями. После ликвидации возгорания, полицейские были доставлены в больницу.

Позже выяснилось, что виновник пожара состоит на учёте в наркологическом диспансере. Супруга мужчины рассказала, что она с двумя детьми убежали из дома раньше.