Тюменский район, Тюменская область, , 08:47 — REGNUM В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки, которая обвиняется в истязании малолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жительница Тюменского района на протяжении пяти лет систематически истязала дочерей 11 и 9 лет за малейшие провинности, утверждает следствие. Мать била детей, таскала за волосы, выкидывала босых и без верхней одежды в снег на улицу, обзывая при этом нецензурной бранью.

Допросы детей велись с участием законных представителей и психолога, проведены судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба следствия. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о лишении 31-летней обвиняемой, которая на данный момент заключена до суда под стражу, родительских прав. Дети находятся у родственников.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.