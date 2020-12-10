Иркутск, , 08:42 — REGNUM В связи с землетрясением, которое сегодня, 10 декабря, ощутили жители Бурятии и Иркутской области, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев поручил муниципалитетам провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

«Жители региона гораздо спокойнее восприняли сегодняшнее землетрясение, чем подобные толчки в сентябре. На линию 112 поступило меньше обращений, а из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека», — пояснил в ходе заседания оперативного штаба глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Толчки силой 5−6 баллов ощущались на территории Иркутской области. Существенных жертв и разрушений нет, но в социально значимых объектах Иркутска обнаружились трещины.

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