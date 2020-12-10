Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM Произошедшее утром 10 декабря в Бурятии землетрясение не повлияло на боевую готовность дислоцированных в регионе соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом пресс-служба ВВО сообщает на сайте Минобороны РФ.

«Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что все воинские части и соединения общевойскового объединения «продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме».

Текущая ситуация в режиме реального времени отслеживается дежурными службами, которые взаимодействуют с силовыми структурами и администрацией Бурятии «для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке».

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале утром 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее населённого пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии.

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