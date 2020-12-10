Москва, , 08:17 — REGNUM Главное управление МВД России добилось экстрадиции из Египта предпринимателя Артура Оганова, подозреваемого в злоупотреблении своими полномочиями с целью хищения более 300 млн рублей в российском банке. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленник обратился в банк за указанной суммой денег. Он заявил, что направит их на рефинансирование взятых ранее кредитов и пополнение оборотных средств фирмы, однако вывел их за пределы договорных отношений с банковской организацией.

В июне 2018 года Оганова объявили в международный розыск. В сентябре текущего года он задержан на территории Египта.

Читайте также: В Башкирии осудили экс-кассира банка за хищение 25 млн рублей