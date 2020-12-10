Иркутск, , 08:08 — REGNUM Произошедшее в Бурятии в ночь на 10 декабря землетрясение стало самым сильным для центра Байкала более чем за 20 лет, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

«В середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — цитирует ее ТАСС.

Она уточнила, что подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале в ночь на10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино. Подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались в столице Бурятии — Улан-Удэ.

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