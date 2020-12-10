Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM Рано утром 10 декабря в Бурятии произошло землетрясение, разбудившее жителей многих населённых пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Байкала.

«Магнитуда толчков составила 5.5, энергетический класс — 14.0, интенсивность в эпицентре — 7.6», — отметили в агентстве.

Толчки ощутили жители 223 населённых пунктов в шести районах республики, а также Улан-Удэ. Отмечается, что районные власти организовали группы, которые проверят объекты жизнеобеспечения.

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