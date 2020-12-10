Барнаул, , 07:55 — REGNUM Дорожные службы Барнаула устраняют последствия мощного снегопада. Как сообщает сегодня, 10 декабря, пресс-центр городской мэрии, за ночь с дорог краевой столицы вывезли 7418 кубических метров снега.

Сейчас на уборке дорог задействовано 108 единиц техники, из них 28 единиц — привлеченная техника сторонних организаций.

«Снег вывозят с центральных проспектов и автомагистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В пригородных поселках приступили к уборке автогрейдерами второстепенных улиц. Подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши вручную очищают 108 дворников и 38 грузчиков», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. По данным регионального ГУ МЧС РФ, снег, местами метели, снежные заносы, ожидаются в регионе 10 и 11 декабря.

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