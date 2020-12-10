Иркутск, , 07:48 — REGNUM В Иркутске, куда сегодня, 10 декабря, докатилась волна ощутимого землетрясения, по итогам обследования социально-значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ, обнаружились несущественные повреждения. Как сообщает телеграмм канал nia_baikal, в актовом зале здания КДЦ «Россия» частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о закрытии центра.

После землетрясения выявлены незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры Иркутска. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков.

Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы № 3. Специализированными службами Иркутска проверены мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов. Иркутские власти ввели режим повышенной готовности.

Читайте также: На Байкале произошло землетрясение

По данным департамента образования Иркутска, после землетрясения в 18 школах города зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка.

Читайте также: На Байкале произошло землетрясение