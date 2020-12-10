Иркутск, , 07:39 — REGNUM В 18 иркутских школах после землетрясения зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Об этом информирует телеграм-канал nia_baikal со ссылкой на департамент образования Иркутска.

Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы.

Тем временем, глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко отметил, что жители региона гораздо спокойнее восприняли сегодняшнее землетрясение, чем подобные толчки в сентябре. На линию 112 поступило меньше обращений, а из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека.

После землетрясения был зафиксирован один крупный афтершок, однако в нашем регионе он практически не ощущался. В целом же афтершоковая активность в эпицентре сейчас очень слабая и постепенно затухает, рассказала директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов.

Иркутские власти ввели режим повышенной готовности. В настоящее время проводится сбор информации и оценка последствий случившегося. Отмечается, что сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

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