Южно-Сахалинск, , 07:35 — REGNUM На Сахалине полицейские выявили и прикрыли канал поставки в островной регион синтетических наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Росси по области.

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Двое жителей Сахалина с августа 2020 года наладили поставку наркотиков, которые им передавало неустановленное лицо, действующее в интересах интернет-магазина. Последняя поставка была замаскирована в художественной картине. Наркотики распространяли бесконтактным способ через тайники-закладки.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых с поличным. У 20-летнего жителя Сахалина были обнаружены синтетические наркотики, находившиеся непосредственно при нём и в квартире.

«Всего было изъято 127,28 грамма синтетических наркотических средств, 91,22 грамма каннабисной группы и 53,73 грамма психотропного вещества амфетамин», — уточнили в ведомстве.

20-летнего распространителя наркотиков заключили под стражу, его 30-летний «коллега» ожидает решения по избранию меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, законы, запрещающие немедицинское применение закиси азота, защитят здоровье молодежи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.