Иркутск, , 07:25 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1024 человек, причём уже вторые сутки подряд погибают по 20 пациентов.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 10 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 35 096 человек (+281 за последние сутки). Госпитализированы 3698 пациентов (+71 за последние сутки).

Выздоровели 30 674 пациента (+231 за сутки). Кроме того, по утверждению медиков, 156 пациента с коронавирусам скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+2 за сутки).

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