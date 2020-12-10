Хартум, , 07:24 — REGNUM Вооружённые грабители напали на посольство Украины в Судане, и были задержаны при попытке покинуть здание, сообщило 10 декабря агентство SUNA со ссылкой на разведку Сил оперативной поддержки Судана.

Инцидент произошёл утром во вторник, 8 декабря. Бандиты проникли в здание диппредставительства и сумели завладеть некоторыми ценностями — 488 тыс. суданскими фунтами, 900 долларами, 1000 дирхамами и 1000 египетскими фунтами. При себе они имели автомат Калашникова, электрошокер, а также автомобиль, на котором собирались уехать.

Участие спецподразделения в задержании преступников ведомство объяснило тем, что некоторые из налётчиков носили его опознавательные знаки.

Преступников арестовали. Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид позднее лично явился в полицию, чтобы опознать их. Похищенные деньги и ценности были возвращены.