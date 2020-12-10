Красноярск, , 07:17 — REGNUM Обыски проходят в мэрии Красноярска. Об этом 10 декабря в своём Telegram-канале сообщила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»).

Здание городской администрации. Красноярск MaxBioHazard

«Силовики нагрянули в два департамента и одно управление администрации Красноярска», — пишет она.

Депутат пояснила, что оперативные мероприятия проводятся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры.

По словам Пензиной, следственные действия связаны с рынком «Восточный».

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