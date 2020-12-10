Посёлок городского типа Усть-Абакан, Хакасия, , 06:41 — REGNUM В Усть-Абакане (Хакасия) вечером 9 декабря произошёл пожар в многоквартирном доме коридорного типа. Как сообщили ИА REGNUM 10 декабря в ГУ МЧС по Хакасии, при пожаре погиб ребёнок.

Причину трагического пожара устанавливают дознаватели МЧС. По данным ведомства, на момент прибытия огнеборцев шёл дым из окна пятого этажа. Этаж был сильно задымлён, в одной из комнат горели вещи на площади 15 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. В углу коридора пожарные нашли и спасли мальчика 2015 года рождения. Его передали врачам.

Внутри комнаты был обнаружен погибший мальчик 2018 года рождения.

Добавим, всего с начала 2020 года в Хакасии зарегистрировано 2184 пожара. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре пожара.

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