Петропавловск-Камчатский, , 06:21 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор в отношении 17-летнего жителя, который попался на хранении и распространении поддельных банковских билетов Центробанка РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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Молодой человек приобрёл поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей через Интернет. Попав в ДТП он расплатился с водителем повреждённого автомобиля за причинённый ущерб фальшивкой.

Суд приговорил несовершеннолетнего к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре задержаны участники организованной группы по сбыту фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей.