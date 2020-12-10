Владивосток, , 06:26 — REGNUM Во Владивостоке задержали сотрудников патрульно-постовой службы, которые получили взятку за покрывательство наркоторговли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Читайте также: В Волгограде за наркоторговлю арестованы юноша и девушка

Установлено, что 21 мая 2020 года в районе остановки общественного транспорта «Дальхимпром» в районе улицы Снеговой сотрудник полиции выявил факт незаконного сбыта наркотиков женщиной. При этом полицейский решил незаконно обогатиться и предложил наркоторговке за взятку в 120 тыс. рублей «закрыть глаза» на преступление. Женщина согласилась и перевела на указанный банковский счёт деньги.

Личность взяткополучателя установлена, кроме того выявлены и двое его коллег, с которыми он поделился взяткой за их молчание.

«По подозрению в совершении преступления задержаны все три фигуранта, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — пояснили следователи.

Все трое уволены из органов МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию наркотических смесей изъяли оперативники у двух молодых людей в Тракторозаводском районе Волгограда. 21-летние юноша и девушка подготовили для «закладок» 280 граммов запрещённых веществ.