Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM В Ногликах жители дома по улице 15 мая обнаружили под окнами на снегу своего соседа, который рассказал им, что вышел на балкон за продуктами.

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Как пишет АСТВ.РУ, очевидцы рассказали, что 38-летний мужчина проживал один в квартире на четвертом и часто злоупотреблял алкоголем. Выпавшего с балкона госпитализировали. Медики пытались спасти его, но в больнице он скончался от полученных травм.

В УМВД РФ по Сахалинской области проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края в четверг, 8 октября, произошло обрушение балкона в одном из многоквартирных домов. В результате падения с четвертого этажа погиб мужчина.