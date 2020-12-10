Иркутск, , 03:52 — REGNUM Режим повышенной готовности объявили в Иркутске власти города после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время проводится сбор информации и оценка последствий случившегося. Отмечается, что сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Кабанском районе Бурятии произошло крупное землетрясение, которое ощутили и жители Иркутска.

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