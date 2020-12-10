Сорск, Хакасия, , 03:23 — REGNUM В городе Сорске (Хакасия) 9 декабря на котельной вышел из строя один из трёх котлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Ремонт котла начался в этот же день. Его планируют завершить в течение суток.

Власти Хакасии уточнили, что на городской котельной (МУП «СГК») на котле прорвало подогреватель сетевой воды. Пока идёт ремонт, котельная работает на двух котлах.

В Сорск 9 декабря выехал и. о. главы минстроя республики Анатолий Безлепкин.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в городе Сорске проходит с проблемами. В конце октября 2020 года на Сорской городской котельной произошло ЧП. Температурные параметры снизились из-за отсутствия нормативного запаса угля. Власти Хакасии утверждают, что горожанам вернули деньги за отопление и горячую воду.

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