Иркутск, , 02:40 — REGNUM Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Иркутска, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в Кабанском районе Бурятии. Сейсмологи оценили интенсивность сейсмособытия в 7,6 баллов. В самом Иркутске жители ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов.

К настоящему времени информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало. Специалисты МЧС России собирают данные по возможным последствиям землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у побережья Мексики. Пострадавших не было.