Любляна, , 01:03 — REGNUM 9 декабря на западе Словении продолжились природные катаклизмы. На словенском побережье из-за сильных ливней было затоплено множество жилых объектов, в то время как на севере Словении, вдоль Юлийских Альп, более двух тысяч жителей остались без электричества. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

На дороге, недалеко от города Копра, обвалы земли и рухнувшие деревья поставили под угрозу несколько многоквартирных домов, жители которых были эвакуированы.

Под водой также находится аэропорт Порторожа, которому из-за наводнений был нанесён большой материальный ущерб. Под водой осталось много садов, виноградников и оливковых деревьев, но ожидается, что ливни могут прекратиться во второй половине дня.

Севернее, в районе Бовца, из-за сильного снега и деревьев, падающих на линии электропередач, в нескольких местах произошли перебои электричества.