Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году вырос средний размер взятки. Если в 2019 году он составил 75 тыс. рублей, то в 2020 году — 195 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Рост среднего чека мздоимства связан с увеличением выявленных коррупционных дел, поясняют в надзорном ведомстве.

За 10 месяцев 2020 года на территории Тюменской области зарегистрировано 399 коррупционных преступлений. Из них 213 мошенничеств и растрат с использованием служебного положения, 122 дела о получении и даче взяток, 30 коммерческих подкупов, 27 злоупотреблений и превышений должностных полномочий.