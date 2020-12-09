История вопроса

29 октября 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих у входа в собор французской Ниццы. По предварительным данным, не менее трех человек погибли. Нападавший задержан. В мэрии Ниццы назвали происшедшее терактом. Наблюдатели говорят о явной связи со скандалом вокруг обсуждения карикатур Charlie Hebdo во французских школах. В тот же день в городе Авиньон на юго-востоке Франции полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который с криками "Аллах акбар" пытался напасть на них. Также поступили сообщения об атаках исламистов, вооруженных ножами в Лионе и Париже.