Париж, 9 декабря 2020, 23:32 — REGNUM Молодой человек, вооруженный ножом, напал на юге Франции на сотрудников полиции, сообщает 9 декабря издание Journal du dimanche.
В результате нападения двое муниципальных полицейских департамента Воклюз на юге Франции получили легкие ранения.
Нападавший был нейтрализован электрошокером и задержан.
По утверждению издания, напавший ранее был внесен в список лиц, подозреваемых в радикальных взглядах.
Расследование проводит полиция Монпелье. Антитеррористическая прокуратура к следственным действиям пока не подключена.
О мотивах нападавшего ничего не сообщается.
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