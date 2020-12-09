Грачёвский район, , 20:29 — REGNUM В Оренбургской области в 21:20 по местному времени (19:20 мск) объявлена ликвидация пожара на Таллинском месторождении-2, расположенном на территории Грачевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ликвидация пожара на Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области 56.mchs.gov.ru

В настоящее время специалисты занимаются охлаждением арматуры скважины. За объектом ведётся наблюдение.

Напомним, нефтяная скважина загорелась ранним утром 9 декабря. На тушение огня, высота пламени которого достигала 25 метров, ушло более 16 часов. Площадь горения составляла 100 квадратных метров. На предприятии вводили режим ЧС. В результате пожара пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогами.

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