Киев, , 20:05 — REGNUM В Тернопольской области Украины, вблизи села Золотая Слобода Козовского района, вечером 9 декабря упал биплан, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Согласно источнику, информация об инциденте поступила в полицию от очевидцев происшествия. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек.

«В поле вблизи села Золотая Слобода местные жители увидели, как упал самолет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи — тело мужчины», — говорится в сообщении полиции.

Сейчас силовики проводят первоочередные следственные действия на месте крушения.

Информацию о падении легкомоторного самолета, в результате чего скончался один человек, подтвердила и пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.