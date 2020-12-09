Ростов-на-Дону, , 19:41 — REGNUM На одной из трасс в Ростовской области вечером 9 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла на автодороге Шахты — станица Раздорская примерно в 16:40 мск. Водитель Citroen, предположительно, по дороге в посёлок Майский выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным грузовым автомобилем Ford Cargo.

В результате ДТП легковая машина загорелась. Водитель иномарки погибла.