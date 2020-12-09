Чебоксары, , 19:06 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Новочебоксарска, который напал на главу минздрава республики Владимира Степанова. Ему инкриминируется совершение общественно опасного деяния, квалифицируемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, днем 3 октября 2020 года молодой человек, недовольный одним из официально обнародованных решений, принятых министром здравоохранения Степановым, дождался, когда тот выйдет из здания дома правительства, и напал на него. Новочебоксарец нанес не менее семи ударов гаечным ключом по руке и ноге, от которых министр защищался, выставив блок рукой. Владимир Степанов сам пресек противоправные действия нападавшего, после чего сопроводил к посту охраны, где он был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате противоправных действий нападавшего потерпевшему чиновнику был причинен легкий вред здоровью.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 23-летний молодой человек «не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства». Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для решения вопроса о применении в отношении нападавшего принудительных мер медицинского характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на главу минздрава Чувашии произошло в субботу днём, 3 октября. Сам министр пока публично не комментировал инцидент. Стоит отметить также, что назначение Владимира Степанова было одним из первых решений Олега Николаева, тогда ещё врио главы Чувашии: произошло это в феврале этого года. Степанов сохранил свой пост в правительстве уже избранного главой Чувашии Николаева.

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