Кострома, , 19:03 — REGNUM В Костромской области с начала отопительного сезона произошло 236 пожаров, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года (данные приведены за период с 1 октября по 8 декабря 2020 года). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Михалёв.

Печь

В происшествиях погибли восемь человек. В 46% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, 20% ЧП произошли из-за неправильного обращения с электрооборудованием, причиной 19% пожаров стала неправильная эксплуатация печей. В 16 из 45 случаев горели жилые дома. В прошлом году с начала октября произошло намного меньше подобных пожаров — 28.

Как отметил Михалёв, ежегодно нарушение «правил устройства и эксплуатации печей» в Костромской области входит в тройку самых распространённых причин пожаров. Это связано с тем, что внушительная доля жилого фонда Костромской области, около 40%, или 70 тысяч домов, являются деревянными и отапливаются печами. При этом жители региона не привыкли приглашать специалистов на дом для регулярного осмотра печей.

«Население очень редко приглашает специалистов на дом с тем, чтобы они посмотрели, всё ли хорошо с печью, правильно ли она работает, не нужно ли почистить дымоход. Люди куда охотнее жалуются на нарушения требований пожарной безопасности соседями, такие обращения мы рассматриваем каждый день. Костромичи полагают, что ничего не случится, поскольку они использовали печь по назначению много лет, и всё было хорошо. Тем не менее как минимум два раза в год дымоход должен чиститься, а печь осматриваться на наличие трещин и других дефектов. Часто «печные» пожары случаются из-за простейших ошибок — рядом с печью нет притопочного листа (защищает пол от попадания искр или горящих углей — ИА REGNUM), люди оставляют горячую печь без присмотра, поручают контроль за ней детям», — добавил специалист.

Отметим, что с начала 2020 года в Костромской области зарегистрировали 1407 пожаров, в них погибли 42 человека, в том числе пятеро детей.