Володарский район, Нижегородская область, , 17:54 — REGNUM В городе Володарске (Нижегородская область) утром 9 декабря произошел взрыв. Пострадали пять человека, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

Взрыв произошел в здании бывшей автомойки на улице Больничной утром 9 декабря. Пострадали пять человек, их госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Причины взрыва окончательно не установлены. По мнению следователей, пострадавшие нарушили технику безопасности при заправке огнетушителей.

Пожара на месте взрыва не было. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь управления МЧС Михаил Чирков.

«[На месте происшествия] много выбитых стекол. Точная причина произошедшего пока не известна», — сказал Чирков.