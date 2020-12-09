Багдад, , 17:36 — REGNUM Неизвестные террористы взорвали две небольших нефтяных вышки на месторождении на севере Ирака, 9 декабря сообщает агентство Reuters.

Нападение произошло на месторождении Хаббаз, в 20 километрах к юго-западу от Киркука. Информации о пострадавших нет. Также не сообщается, какая группировка совершила нападение.

По сообщению Министерства нефти Ирака, на месторождении Хаббаз добывается около 25 000 баррелей в день. Добыча из атакованных скважин составляла менее 2000 баррелей в сутки.

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