Рязань, , 17:06 — REGNUM 70-летний пенсионер пострадал от действий мошенника в Рязани. Мужчина за 12 тысяч рублей купил у незнакомца старинные золотые монеты, якобы найденные при ремонте, сообщили ИА REGNUM 9 декабря пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионер рассказал полицейским, что в центре города к нему подошёл молодой человек и предложил купить клад. Незнакомец заверил, что выполняя строительные работы, нашёл дореволюционные золотые монеты, и показал одну из них мужчине. «Строитель» не хотел сдавать находку в пункт приёма цветных металлов, поскольку ему якобы следовало заплатить налог за клад, а это очень длительная процедура. Чтобы проверить подлинность монет, мужчины зашли в центр скупки изделий из цветных металлов, где оценщик подтвердил золотой состав одного денежного знака. Пенсионер согласился на сделку, незнакомец отдал ему мешок с 30 монетами, а сам получил 12 тысяч рублей. Спустя некоторое время пожилой рязанец решил отнести часть клада в ломбард, однако там ему сообщили, что все монеты поддельные.

Оперативники уголовного розыска по записям камер видеонаблюдения в окрестностях места сделки определили машину злоумышленника, госномер и установили владельца транспорта. Им оказался 23-летний житель Москвы. Полицейские задержали его в ходе служебной командировки. По предварительным данным, молодой человек приобрёл несколько реплик монет и одну настоящую, которую и отдавал на проверку оценщику, чтобы вводить в заблуждение потенциальных покупателей. Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность мошенника к аналогичным сделкам в других регионах.