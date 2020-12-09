Уфа, , 16:39 — REGNUM Дети отравились хлором в бассейне дворца творчества в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 9 декабря в г. Учалы спасатели получили сообщение о том, что в бассейне дворца творчества несовершеннолетние отравились хлором.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что группа детей занималась в секции по плаванию в бассейне. В группе занимались 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет: шесть мальчиков и десять девочек. Их тренировали два взрослых тренера. После того, как они почувствовали резкий запах хлора и недомогание, все вышли на улицу. При этом в Учалинскую ЦРБ были доставлены четыре ребенка: два мальчика и две девочки. 12 детей были отправлены по домам.

Отмечается, что после осмотра в больнице детей отпустили домой с родителями на амбулаторное лечение. У них диагностировано отравление парами хлора. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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