Элиста, , 16:16 — REGNUM Принято решение об эвакуации жителей Республики Калмыкия, попавших в дорожно-транспортное происшествие на территории Волгоградской области. Вертолётом двоих пострадавших доставят в республиканскую больницу имени Жемчуева. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Авария произошла поздним вечером 8 декабря в Волгоградской области. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть жителей Калмыкии, двое из них с серьёзными переломами будут доставлены на лечение. Ещё четверо получили менее тяжёлые травмы, решается вопрос об их эвакуации.

«В телефонном режиме были проведены консультации о состоянии наших земляков с коллегами из Михайловской больницы, к месту госпитализации был направлен вертолёт санавиации», — уточнили в ведомстве.