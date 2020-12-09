Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Пролетарском районе Ростова-на-Дону затянулись работы по ликвидации аварии на теплотрассе, из-за которой в зону отключения попали несколько объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 9 декабря.

Группировка АО «Теплокоммунэнерго» в составе 11 человек и трёх спецмашин продолжает ааврийные работы на площади Свободы, где прорвало теплотрассу диаметром 159 мм. Подача тепла возобновится до конца рабочего дня 9 декабря.

ИА REGNUM сообщало, что в зону отключения теплоснабжения попали лицее №13, академический молодёжный театр, церковь Сурб Арутюн и здание казначейства Ростовской области.

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